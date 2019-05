Deze coalities zijn mogelijk: vooral federale puzzel wordt aartsmoeilijk Tommy Thijs

26 mei 2019

22u58 1 Nu de zetelverdeling in zowel het Vlaams parlement als de Kamer duidelijk wordt, kan het rekenen beginnen. Op Vlaams vlak lijkt dat een relatief eenvoudige klus te zullen worden, mathematisch gezien toch. Maar federaal ligt de puzzel veel en veel moeilijker.

De Zweedse coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld in het Vlaamse parlement had een bijzonder grote meerderheid de voorbije vijf jaar. Open Vld was zelfs rekenkundig niet nodig voor een meerderheid. De drie partijen uit de regering kunnen na deze verkiezingen dan ook gewoon verder. Samen hebben ze nog 69 zetels op 124, genoeg dus voor een meerderheid.

De coalitie zou dan wel bestaan uit enkel verliezers: N-VA is tien zetels kwijt (van 43 naar 33), CD&V zeven (van 27 naar 20), en Open Vld drie (van 19 naar 16).

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei vanavond de komende dagen contact opnemen met alle partijen, in volgorde van grootte. De Wever zal dus ook met Vlaams Belang spreken. En ondanks de oproepen het cordon sanitaire in vraag te stellen, lijken CD&V en Open Vld daar niet echt gewonnen voor te zijn. Met hun tweeën komen N-VA en Vlaams Belang in elk geval niet aan een meerderheid. Samen hebben ze 53 van de 124 zetels.

In theorie is er ook een coalitie zonder de N-VA denkbaar, al zal dat in de praktijk een onmogelijke regering zijn, zonder de twee grootste fracties N-VA en Vlaams Belang. Maar CD&V, Open Vld, Groen en sp.a komen samen wel aan een meerderheid van 65 zetels.

En de ‘Antwerpse' Bourgondische coalitie van N-VA, Open Vld en sp.a? Ook die heeft een meerderheid, zij het nipt met slechts één zetel op overschot.

Bouw hieronder zelf uw Vlaamse coalitie:

Federale puzzel hyperingewikkeld

In de federale Kamer liggen de verhoudingen heel wat moeilijker, Bart De Wever hoopte voor koning Filip alvast dat hij “de dafalgan forte al uit de kast heeft gehaald”. 76 is hier het magische getal voor een meerderheid.

De Zweedse coalitie had daar al maar een nipte meerderheid en is die nu helemaal kwijt. N-VA verliest acht zetels en valt terug op 25, MR verliest er vijf en strandt op 15 volgens de voorlopige cijfers. Ook CD&V verliest vijf zetels en houdt er nog 13 over, terwijl Open Vld er drie verliest en op 11 eindigt. De vier partijen zijn samen dus maar liefst 21 zetels kwijt op een totaal van 150 Kamerzitjes. Zelfs met cdH erbij (7 zetels, min twee) komt de Zweedse coalitie er in de verste verte niet.

Volgens de voorlopige zetelverdeling wint Vlaams Belang 15 zetels (plus twaalf) en wordt de extreemrechtse partij even groot als de PS (min vijf). Ecolo-Groen wordt momenteel niet de grootste fractie: Ecolo wint er wel zeven en komt uit op 13, Groen groeit met twee en haalt er 8. Het extreemlinkse PVDA mag 11 verkozenen naar de Kamer sturen, sp.a 9 (min vier). DéFI behoudt zijn twee zetels en de Parti Populaire verdwijnt uit de Kamer.

Ook een klassieke tripartite van Nederlandstalige en Franstalige socialisten, liberalen en christendemocraten heeft geen meerderheid. De zes partijen komen samen aan 73 zetels, drie tekort voor een meerderheid.

Een linkse coalitie heeft evenmin een meerderheid. PS, sp.a, Ecolo, Groen, CD&V en cdH komen samen aan 68 zetels.

Een meerderheid is er wel met de elf zetels van de PTB-PVDA bij: die haalt 79 zetels, maar heeft geen Vlaamse meerderheid. De kans dat de Vlaamse partijen, zeker CD&V met de PVDA willen samenwerken, is in de praktijk ook erg klein.

Geel-blauw-groen dan? Lukt ook niet: een coalitie van N-VA met de liberalen en de groene fractie heeft slechts 72 zetels, tegenover 78 voor de oppositie in dat geval.

Ook paars-groen, zoals we tussen 1999 en 2004 gekend hebben, komt niet aan een meerderheid en strandt op 74 zetels.

Hoe moeilijk het zal zijn: op federaal vlak lijkt dus enkel een coalitie mogelijk waar zowel de N-VA als de PS in zitten. Dat kan bijvoorbeeld via de onuitgegeven coalitie van N-VA, PS, Open Vld en MR, en CD&V. Die bonte coalitie zou samen 82 zetels hebben.

Bouw hier zelf uw federale coalitie: