Deze buschauffeur heeft humor FT

05 mei 2018

15u31 0

Een stralende zon op een zaterdag en iedereen is plots weer een pak enthousiaster. Dat kon onze fotograaf zelf vaststellen toen hij deze middag op de E40 reed. Ter hoogte van Heverlee kreeg hij een lijnbus in het vizier waarvan de chauffeur vermoedelijk met een brede grijns achter het stuur zat. Op het lichtbord achteraan had de bestuurder voor zijn rit 'Yo de mannen' gezet. De man of vrouw hoopt alvast op vele wuivende handen tijdens zijn of haar tocht...

