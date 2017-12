Deze Belgische politici zijn het populairst op Twitter FT

13u03

Bron: Bruno Peeters 0 rv/twitter Ook onze premier Charles Michel en Bart De Wever komen in de lijst voor. Elio Di Rupo is op Twitter nog altijd de populairste politicus. Hij heeft meer dan 275.000 volgers - al beweren kwatongen dat daar een heleboel fake accounts bij zijn. Tweede populairste is Guy Verhofstadt. Premier Charles Michel vervolledigt de top drie. Opvallend: Theo Francken (N-VA) duikt zomaar de top tien binnen.

Di Rupo heeft met z'n 275.000 volgers een ruime voorsprong op de tweede politicus, Guy Verhofstadt, tegenwoordig actief in het Europees Parlement. Verhofstadt heeft het afgelopen jaar een grote sprong voorwaarts gemaakt: hij won liefst 127.000 extra volgers en telt er nu iets meer dan 231.000. Op de derde plaats pas staat onze premier, Charles Michel (195.000). De cijfers dateren van precies een week geleden, 1 december.

Bart De Wever (N-VA) is opgeklommen tot de vijfde plaats met iets meer dan 106.000 volgers. Zijn partijgenoot Theo Francken staat op de negende plaats. De staatssecretaris heeft een opmerkelijke vooruitgang geboekt, want 43.000 van zijn 65.000 volgers won hij het afgelopen jaar. Dat gaat ten koste van de Gentse burgemeester Daniël Termont. Hij is zijn stek in top 10 kwijt.

De top tien

1. Elio Di Rupo (PS) - 275.914 volgers

2. Guy Verhofstadt (Open Vld) - 231.923

3. Charles Michel (MR) - 195.635

4. Didier Reynders (MR) - 123.551

5. Bart De Wever (N-VA) - 106.319

6. Alexander De Croo (Open Vld) - 95.633

7. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) - 82.716

8. Paul Magnette (PS) - 72.933

9. Theo Francken (N-VA) - 65.494

10. Kris Peeters (CD&V) - 63.793

* de cijfers zoals op 1 december