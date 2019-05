Deze Belg (98) haalde op D-day Duits vliegtuig uit de lucht Arnd Leroy Suzy Hendrickx

23 mei 2019

12u34

Bron: VTM Nieuws 0 Joseph Moureau (98) maakte de Tweede Wereldoorlog vanop de eerste rij mee. Samen met zijn tweelingbroer Freddy vluchtte hij in mei 1940 naar Engeland, waar ze bij de Britse luchtmacht terechtkwamen. In een exclusief gesprek met VTM NIEUWS-journaliste Suzy Hendrickx blikt Joseph Terug op wat zich 76 jaar geleden afspeelde.

Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbrak, vluchtte Joseph met zijn broer naar Engeland om deel uit te maken van de Royal Air Force, de Britse luchtmacht. Daar haalden ze samen hun vliegvergunning met een tweemotorig toestel, maar dat was niet naar de zin van Joseph. “Ik heb meteen geprotesteerd. Ik zei: ‘Nee, ik wil jachtpiloot worden’.” Na een omscholingscursus met een éénmotorig toestel mochten de broers Moureau zich jachtpiloot noemen.

Joseph en Freddy maakten deel uit van het 349e smaldeel, waar ze een goedendag op de romp van hun vliegtuig schilderden. Ze vlogen met Spitfires die uitgerust waren met machinegeweren en kanonnen. De Belgische piloten begeleidden bommenwerpers tijdens de aanvallen op Duitsland, maar ze voerden ook patrouilles uit.

D-Day

Op D-day, 6 juli 1944, vlogen ze boven de Normandische stranden terwijl de grondtroepen aan land gingen. Die dag haalde Joseph een Duits vliegtuig uit de lucht. “We vlogen op een bepaald ogenblik met drie toestellen naast elkaar. Een Duitser en twee Belgen. We doken op hetzelfde moment horizontaal naar beneden. Mijn kompaan zei tegen me: ‘Ik heb geen munitie meer, deze is voor jou’.” Het Duitse toestel ontplofte net op de hoek van de stad Caen.

Na de oorlog keerden de twee broers weer veilig en wel terug naar ons land. Joseph is nog steeds fier dat hij deel uitmaakte van het 349e smaldeel.