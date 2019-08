Deze app beloont je als je in de auto niet op je smartphone kijkt ES

09 augustus 2019

10u47

Bron: AD.nl 1 iHLN Een app die je beloont met cryptomunten als je geen smartphone gebruikt tijdens het autorijden. Dat is het concept achter het Oostenrijkse Mobilio, dat het aantal verkeersslachtoffers wil terugdringen door automobilisten via een app veiliger gedrag aan te leren.

Hoewel elke bestuurder weet dat het gebruik van je smartphone achter het stuur levensgevaarlijk is, laten te veel automobilisten zich nog afleiden door hun gsm. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie speelt de telefoon bij één op de vier ongelukken in het verkeer een rol. Bij mensen tussen de 5 en 29 jaar oud behoren verkeersongevallen zelfs tot de belangrijkste doodsoorzaken.

Om die gevaren (en de gevolgen daarvan, elk jaar sterven wereldwijd nog altijd ruim 1,3 miljoen mensen in het verkeer) in te dammen, presenteert een bedrijf uit Wenen nu een app die smartphonegebruik moet terugdringen. Mobilio werd ontwikkeld door Dolphin Technologies vanuit de gedachte dat mensen van nature positief beloond willen worden. Wie de app inschakelt en tijdens het rijden niet op zijn gsm kijkt, krijgt een aantal ‘Mobilio’ op zijn digitale rekening.

Beloningssysteem

“Die beloning voor goed gedrag is eigenlijk afgekeken van het beloningssysteem in onze eigen hersenen”, zo legt Dolphin bij monde van neuroloog Afshin Jawari uit. “Het steeds opnieuw kijken op je gsm bevredigt een bepaalde nieuwsgierigheid die direct wordt geregistreerd door onze hersenen. Het is dus een natuurlijke neiging om te willen blijven kijken. Maar momenteel zien we vooral dat smartphonegebruik in de auto wordt bestraft, met een geldboete of een rijverbod. Dat soort maatregelen heeft een te tijdelijk effect.”

Volgens de makers van Mobilio is het veel effectiever om gebruikers te belonen in plaats van te straffen. Hoe vaker je de app gebruikt, hoe hoger de beloning is. De cryptomunten die je als gebruiker verzamelt tijdens het rijden, kun je in de app omwisselen voor Mobilio Tokens. Die zijn op hun beurt weer te verhandelen tegen de actuele koers op een soort marktplaats, waar je onder meer korting op je autoverzekering en andere producten kunt krijgen. De komende maanden moeten de Tokens ook verhandelbaar worden op zogenoemde ‘crypto exchanges’, waar je de eenheden kunt inwisselen voor ‘echt’ geld of andere digitale munteenheden.

De Mobilio app is beschikbaar voor iPhones en Android-toestellen.