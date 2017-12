Deze 9 relschoppers zijn 'most wanted' voor de rellen in Brussel rvl

09u49 287 Federale politie Twee van de negen 'most wanted' verdachten voor de rellen in Brussel. De politie heeft een lijst van negen verdachten gepubliceerd naar wie ze op zoek is voor de rellen van 11, 15 en 25 november in Brussel. Tot nu werden al 27 personen geïnterpelleerd en nog eens veertien personen geïdentificeerd. Deze negen relschoppers, waarvan de politie beelden verspreidt, willen de speurders nog identificeren.

Brussel werd in november driemaal opgeschrikt door hevige rellen. Zo kwam het op 11 november aan de Beurs tot rellen na de voetbalwedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust, liep het bezoek van Franse 'influencer' en social media-ster Vargasss92 op woensdag 15 november zwaar uit de hand, en ontaardde op 25 november een betoging tegen de slavernij in Libië op de Louizalaan.

De Brusselse politie heeft voor die verschillende incidenten al 27 mensen kunnen oppakken en veertien andere relschoppers werden al geïdentificeerd maar nog niet opgepakt. Nu verspreidt de politie een opsporingsbericht voor negen andere, voorlopig onbekende verdachten.

De eerste verdachte is van Noord-Afrikaanse origine. Hij heeft donker haar en een baard. Hij droeg een kaki vest met een kap met pluchen boord.

Federale politie De eerste van negen te identificeren verdachten voor de rellen in Brussel.

De tweede verdachte is van Afrikaanse origine en heeft kort opgeschoren haar aan de zijkanten. Hij droeg een donkere donsjas.

Federale politie De tweede van negen te identificeren verdachten voor de rellen in Brussel.

De derde verdachte is tussen de 25 en 30 jaar oud. Hij droeg een donkere vest en donkergekleurde pet met motieven in kleur.

Federale politie De derde van negen te identificeren verdachten voor de rellen in Brussel.

De vierde verdachte heeft kort donker haar en fijne bakkebaarden. Hij droeg een grijze sweater met kap en een donkere donsjas.

Federale politie De vierde van negen te identificeren verdachten voor de rellen in Brussel.

De vijfde verdachte is van Afrikaanse origine en ongeveer 25 jaar oud. Hij droeg een rode sweater met kap en een donkere bodywarmer met het opschrift 'USA' op de rug.

Federale politie De vijfde van negen te identificeren verdachten voor de rellen in Brussel.

De zesde verdachte is rond de 20 jaar. Hij heeft kortgeschoren haar en draagt een oorbel in het linkeroor. Hij droeg een donkere vest en een lichtkleurige sweater met kap.

Federale politie De zesde van negen te identificeren verdachten voor de rellen in Brussel.

De zevende verdachte is van Afrikaanse origine en heeft een baard. Hij droeg een donkere trainingsbroek en een bruine pet met tekeningen. Voorts droeg hij een zwarte vest met kap, afgezoomd met pels, en met rode stukken stof in de mouwen en opzichtige rode ritssluitingen.

Federale politie De zevende van negen te identificeren verdachten voor de rellen in Brussel.

De achtste verdachte is tussen 25 en 30 jaar oud. Hij heeft een getaande huidskleur, donkere ogen en een stoppelbaard. Hij droeg een afgewassen jeans met gaten, een lichtbruine sweater met kap en een bruine muts.

Federale politie De achtste van negen te identificeren verdachten voor de rellen in Brussel.

De negende verdachte is van Noord-Afrikaanse origine en draagt een bril. Hij droeg een blauwe donsjas en een blauwe pet.

Federale Politie De negende van negen te identificeren verdachten voor de rellen in Brussel.

Indien u één of meerdere van deze relschoppers kent of herkent, neem dan contact op met de speurders, dat kan op het nummer 0800/30 300 of via deze link.