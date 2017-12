Deze 14 politiezones mogen tasers uittesten SPS

13u01

Bron: Belga 0 EPA In veertien politiezones start binnenkort een proefproject van één jaar voor het gebruik van tasers of stroomstootwapens. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan VTM NIEUWS verklaard. Eens de tasers aangekocht zijn, krijgen politieagenten een opleiding. Nadien mogen ze het wapen, waarmee je elektrische schokken kan toedienen, gebruiken.

Jambon had het proefproject in maart aangekondigd in de Kamer. Hij sprak toen van een testfase van zes maanden in 15 politiezones. Maar voor de uitwerking was een voorbereidingsfase nodig, aldus zijn woordvoerder. Zo moest er een kader uitgewerkt worden en een akkoord gevonden met de bonden, wat intussen gebeurd is. De politiebonden blijven wel aandringen op een wetswijziging, maar daar wil minister Jambon nu nog niet op ingaan.

"Tijdens de proefperiode gaan we bekijken of een taser niet te gevaarlijk is en of de opleiding voldoende is. Met pepperspray en een wapenstok kunnen ook ongevallen gebeuren als ze verkeerd gebruikt worden. Die staan ook niet in de wetgeving. Als er een wetswijziging nodig is, dan zullen we die zeker doorvoeren", zegt hij aan VTM.

Vanuit de lokale politiezones was er veel vraag naar de test met de stroomstootwapens. Uiteindelijk werden er uit de vele kandidaten 14 gekozen. Het gaat om Aalst, Westkust, Limburg regio hoofdstad, Brugge, Oostende, Antwerpen, Brussel-Zuid, Brussel-West, Boraine, Luik, Arlon Attert Habay Martelange, Beloeil/Leuze-en-Hainaut, Mons Quévy, en Aiseau-Presles Chatelet Farciennes.