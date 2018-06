Dewinter zorgt voor opschudding in Kamer: "Burgemeester van Antwerpen zal binnenkort een neger zijn" "De immigratie-invasie is een massavernietigingswapen geworden" ARA

14 juni 2018

15u01

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 927 Kamerlid Dewinter van Vlaams Belang heeft vandaag weer voor opschudding gezorgd in de Kamer. Dewinter stelde premier Charles Michel een vraag over zijn ontmoeting met de Duitse bondskanselier Merkel over de vluchtelingenproblematiek en sloot zijn repliek af met de boodschap dat “over 10 jaar, de burgemeester van Antwerpen een Marokkaan een Turk of ... een neger zal zijn" .

Het parlement liet meteen zijn afkeuring blijken, voor het gebruik van het 'n-woord'. PS-fractieleider Ahmed Laaouej, zelf van Marokkaanse origine, schreeuwde hem toe dat zij misschien wel meer Belg zijn dan Dewinter zelf. "Laat u niet provoceren", raadde Kamervoorzitter Siegfried Bracke de overige parlementsleden aan, terwijl ze Dewinter uitjouwden.

Dewinter verwees naar het interview met de "peetvader van de Open Vld", Herman De Croo van vandaag. "Hij heeft overschot van gelijk. Luister maar eens goed naar uw ouderdomsdeken. Hij zegt dat over 13 jaar 70 procent van de bevolking van Antwerpen bestaan uit niet-Belgen. En over twee generaties zal de burgemeester van Antwerpen een Marokkaan, een Turk of ... een neger zijn. De immigratie-invasie is een massavernietigingswapen geworden om de identiteit en de culturele eigenheid van ons volk en Europa uit te schakelen."

De Croo gebruikte in het Franstalige tijdschrift Wilfried de term "un noir", wat "een zwarte" betekent en niet "een neger" ("un nègre").

Demir wijst De Croo terecht voor "rampzalig migratiebeleid"

N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir is ondertussen niet te spreken over de uitspraken van De Croo. Hij "glundert als een haan met poep tussen zijn tenen", "zwaar ongepast" voor een politicus "die medeverantwoordelijk is voor het rampzalig migratiebeleid", hekelt Demir in een Facebookpost.

"Een politicus die medeverantwoordelijk is voor het rampzalig migratiebeleid maakt zich vrolijk over een coalitie van Turken en Marokkanen die onze steen overneemt? Echt?"

"De realiteit is dat we inderdaad nog maar een paar jaar hebben om de Europese normen en waarden ingang te doen vinden bij iedereen. Daar is decennialang niet in geïnvesteerd door - destijds - minister De Croo. Hij heeft hele generaties nieuwkomers en Belgen laten stikken. Nu staan glunderen als een haan met poep tussen zijn tenen om die nalatenschap, is zwaar ongepast."

In het interview met Wilfried moet ook N-VA-staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken het ontgelden. "De politiek van Francken dient nergens voor, enkel om stemmen te ronselen. (...) Prikkeldraad installeren aan de poorten van Europa? Je houdt de eerste 100.000 mensen tegen en wat dan? Wat zullen we doen als het er drie miljoen zijn? We zijn verdorie demagogisch blind", fulmineert De Croo.