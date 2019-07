Dewinter wil voorzitter zijn “van alle Vlamingen” LH

11 juli 2019

21u19

Bron: Terzake 0 Door het ontslag van Kris Van Dijck (N-VA) wordt eerste ondervoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang) de facto voorzitter van het Vlaams Parlement. Bij Terzake zei Dewinter vanavond dat hij de “voorzitter van alle parlementsleden en Vlamingen” zal zijn. Hoelang de Vlaams Belanger de functie zal uitoefenen, is voorlopig nog onduidelijk. Dewinter heeft het Uitgebreid Bureau bijeengeroepen om te beslissen wat er moet gebeuren.

“Het was een rollercoaster. Een zoveelste politiek drama met alle elementen van een soap. Het was een 11 juli om zo snel mogelijk te vergeten”, aldus De Winter bij Terzake. “Dit mandaat zal me niet lang gegund worden, ik hoor dat er al politieke spelletjes gespeeld worden”, zegt hij verderop in het interview. “De politieke carrousel is al aan het draaien in plaats van nu bescheiden en nederig te zijn als politicus na een zoveelste schandaal die het vertrouwen in de politiek aantast.”

Wie mag nu het voorzitterschap van het Vlaams Parlement claimen? Zoals eerder vandaag al aangekondigd was, zei Dewinter dat hij het Uitgebreid Bureau heeft bijeengeroepen. Volgens de Vlaamse Belanger zijn er twee pistes voor de toekomst. Ofwel blijft hij waarnemend voorzitter tot de nieuwe regering gevormd is. Ofwel wordt het parlement bij elkaar geroepen om een nieuwe te stemmen.

Parlement uit zomerslaap?

Volgens Dewinter zal men het hem “niet gunnen om te blijven zetelen tot de volgende regering”. “Dat kan nog enkele maanden duren. Het parlement zal uit zijn zomerslaap komen voor een politieke benoeming. Mijn partij verdient beter en meer”, aldus De Winter nog. “We hebben geen nood aan politiek leedvermaak en een poging om druk te zetten op regeringsvorming, de N-VA in de hoek te duwen en Vlaams Belang opzij te duwen.”

“We moeten het vertrouwen in de politiek herstellen, het vertrouwen in het parlement en in de instellingen van Vlaanderen”, aldus Dewinter, die ook zegt dat hij voorzitter wil zijn van alle Vlamingen. “Ik moet mijn taak waarnemen als voorzitter van alle parlementsleden en Vlamingen. Dat is een grote verantwoordelijkheid en ik wil die niet ontlopen. Ik moet nu even uit mijn rol als voorman van Vlaams Belang”, besluit hij.