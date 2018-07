Dewinter uit kritiek op De Wever, maar reikt hem ook de hand: "De N-VA moet er niet uit, Vlaams Belang moet er in" bvb

05 juli 2018

14u08

Bron: Belga 0 Met een lijvig rapport heeft Filip Dewinter, Vlaams Belang-kopstuk in Antwerpen, uitgehaald naar het migratiebeleid van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Toch wil hij niet spreken van een anti-De Wever campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. "De N-VA moet er niet uit, Vlaams Belang moet er in", zei hij vandaag op de voorstelling van de "Migratiebarometer" van Vlaams Belang in Antwerpen.

In 2012 stelde de N-VA in Antwerpen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen een migratiebarometer voor. "Het federale migratiebeleid is een catastrofe en Antwerpen is daarvan het slachtoffer", klonk het toen. Zes jaar later besluit Dewinter met zijn eigen barometer dat de situatie onder de N-VA nog verslechterd is: "Bart De Wever heeft de Antwerpse Vlaams Belang-kiezer in 2012 verleid met een harde migratiebarometer, maar zes jaar later kreunt de stad nog meer onder migratieoverlast."

Sleutelpositie op Vlaams en federaal niveau

Vlaams Belang neemt het standpunt in dat zowat alle problemen in de stad verband houden met immigratie. De partij hekelt in het dossier onder andere de stijging van passieve migratie, door bijvoorbeeld gezinshereniging en regularisaties. Dat was in de N-VA-barometer van 2012 nochtans een voornaam punt van kritiek.

Dewinter richt zich in de eerste plaats tot De Wever als N-VA-voorzitter, omdat de partij volgens hem alle sleutelposities met betrekking tot asiel en migratie bezet op Vlaams en federaal niveau. Over wat hij op stadsniveau zou veranderen, blijft Dewinter vaag. "Maar ook daar zijn er creatieve mogelijkheden om de instroom van vreemdelingen te blokkeren." Over die middelen laat Dewinter niet in zijn kaarten kijken. "Zo kunnen die niet op voorhand tegengehouden worden."

Rechtse coalitie

Ondanks de kritiek voert Vlaams Belang volgens Dewinter geen anti-De Wever campagne. "De N-VA moet er niet uit, Vlaams Belang moet er in", zegt hij. "Het ideale scenario is dat Vlaams Belang in Antwerpen na de gemeenteraadsverkiezingen onmisbaar is voor een rechtse coalitie." De partij wil op die manier groot genoeg zijn om druk te kunnen uitoefenen op het bestuursakkoord. "Een totale immigratiestop is voor ons een conditio sine qua non alvorens we bereid zijn samen te werken", besluit Dewinter.