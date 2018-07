Dewinter tweet 'opsporingsbericht': "Zijn parlementaire immuniteit kan opgeheven worden" JVH/PD

19 juli 2018

08u56

Bron: De Morgen 8 "Zolang ze elkaar afmaken, deel ik dit bericht graag." Met die begeleidende boodschap gooide Filip Dewinter (Vlaams Belang) een bericht van de Antwerpse drugsmaffia op Twitter. Een actie waarmee hij zich op zijn minst in een grijze zone waagt, schrijft De Morgen.

Het bericht in kwestie vond Dewinter op Facebook. Via een vals profiel werd daar opgeroepen om een Antwerpse drugsdealer te pakken te krijgen. Dood of levend, in ruil voor een beloning van 100.000 euro. "Door die oproep verder te verspreiden, ook al lanceerde hij hem niet zelf, waagt Dewinter zich op strafrechtelijk vlak in een grijze zone", zegt professor strafrecht Joachim Meese.

"Zeker omdat hij ook geen moeite doet om de identiteit van de drugsdealer te verdoezelen. Daarmee verklaar je de man eigenlijk vogelvrij." De tweet zou volgens Meese tot een vervolging voor het aanzetten tot geweld kunnen leiden, al betwijfelt hij of het parket die stap zal zetten.

'Dewinter waagt zich op strafrechtelijk vlak in een grijze zone' Joachim Meese

Parlementaire immuniteit

Kamerleden zoals Dewinter genieten een parlementaire immuniteit. Binnen het halfrond mogen ze vrijuit hun mening geven, zonder dat ze daarvoor vervolgd kunnen worden. Maar deze tweet valt daar niet onder, verduidelijkt grondwetsspecialist Patricia Popelier (UAntwerpen). "Hier gaat het duidelijk niet om een uitspraak die rechtstreeks verbonden is met zijn parlementair werk. Als hier iemand een zaak van wil maken, kan zijn parlementaire immuniteit dus opgeheven worden", zegt ze.

'Als hier iemand een zaak van wil maken, kan zijn parlementaire immuniteit opgeheven worden' Patricia Popelier

Vraag is of iemand meer ruchtbaarheid wil geven aan dit voorval. Iedereen beseft dat Dewinter met deze tweet vooral op zoek is naar aandacht. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) reageert kort en bondig: "We mogen ons niet laten provoceren door Dewinter. Dat heb ik mijn collega’s ook al eerder op het hart gedrukt in de Kamer."

Onlangs probeerde Dewinter het parlement uit te dagen door het woord 'neger' te gebruiken tijdens het vragenuurtje.