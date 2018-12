Dewinter stapt naar Raad van State als premier naar Marrakech gaat: “In feite een staatsgreep” SVM

05 december 2018

10u58

Bron: Belga 0 Filip Dewinter stapt naar de Raad van State als de resolutie over het VN-migratiepact wordt goedgekeurd en premier Charles Michel naar Marrakech gaat om het pact te onderschrijven. Dat kondigde het Vlaams Belang-Kamerlid in de wandelgangen van de Kamer aan in afwachting van de start van de commissie Buitenlandse Zaken.

"Als de premier naar Marrakech trekt zonder de steun van alle meerderheidspartijen handelt de regering illegaal. Ze pleegt dan in feite een staatsgreep aangezien de regering collegiaal moet beslissen", stelt Dewinter. Dergelijke beslissing zou een grote precedentwaarde hebben.

Van zodra de resolutie goedgekeurd is en de premier in het parlement verklaard heeft dat hij naar Marrakech gaat, wil Dewinter de Raad van State in kortgeding vatten. Hij wil de raad vragen of de regering wel naar Marrakech kan gaan als één partij van de meerderheid dat niet wil. "Dat kan nog vandaag gebeuren", besluit Dewinter.