Dewinter: "Kris Van Dijck is vreselijk behandeld"

01 september 2019

09u12

Bron: De Zondag 4 Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter ontkent in een interview met ‘De Zondag’ dat hij achter het lek zat waardoor Kris Van Dijck (N-VA) moest opstappen als Vlaams Parlementsvoorzitter en hijzelf die functie twee dagen uitvoerde.

N-VA keek naar hem wegens zijn vriendschap met P-Magazine-baas Maurice Develder. “Kris Van Dijck is vreselijk behandeld.” “Denkt u echt dat ik iemand zó zou flikken om enkele uren op die stoel te zitten? Komaan. Ik was daar niet goed van. Ik beschouw Kris als een politieke kameraad”, luidt het.



Over Theo Francken zegt de Brugse Antwerpenaar: “Die lijkt soms mijn tweelingbroer te willen zijn. Ik voel me vereerd dat hij mij wil kopiëren. Dat hij al die standpunten van het zeventigpuntenplan wil overnemen. Maar op andere momenten gebruikt hij mij om zijn maagdelijkheid te bewijzen. Dat vind ik triestig.”



Dewinter (56) zetelt 32 jaar in het parlement. Of zijn opruiende taal tot haat en geweld tegenover nieuwkomers leidt, wil De Zondag weten. De krant brengt de moordende raid (2006) van Hans Van Themsche in herinnering. Gevraagd of hij soms daarvan wakker ligt, antwoordt hij bevestigend. “Ik lig wakker van die excessen, Ja. Dat zijn individuen die ontsporen. Gekken. Kunnen die zich beroepen op mijn woorden? Wellicht, maar helemaal ten onrechte. Moet ik daarom inboeten aan duidelijkheid? Néén.” “Ik excuseer mij voor niets.”



Als enige uitweg voor de politieke impasse pleit Dewinter voor nieuwe verkiezingen. Hij verwacht dat zijn partij dan meer dan twintig procent haalt. Volgens ‘de invloedrijkste politicus van Vlaanderen’ staat het vast dat het cordon sanitaire in 2024 sneuvelt. Of hij dat jaar politiek afscheid neemt, denkt hij niet.