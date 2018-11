Dewinter: “Als die Chinees een spion was, dan ben ik James Bond” SPS

12 november 2018

08u49

Bron: VRT, Het Laatste Nieuws 0 Filip Dewinter gaat klacht indienen bij Comité I, het orgaan dat toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in ons land. Dat zegt hij aan Radio 2, nu hij gelinkt wordt aan een vzw die verdacht wordt van Chinese spionage

Filip Dewinter is jarenlang adviseur geweest bij een vzw die door de Staatsveiligheid verdacht wordt van Chinese spionage. Hij kreeg onkosten vergoed en had zelfs een ontmoeting met een directeur van de federale politie in opdracht van de Chinezen, schrijft Het Laatste Nieuws vandaag. Het parket bestudeert het dossier.

Maar het Vlaams Belang-kopstuk is niet te spreken over het rapport dat gelekt is. “De staatsveiligheid lekt een rapport dat anderhalf jaar oud is, blijkbaar om mij te schaden,” zegt Filip Dewinter op Radio 2 Antwerpen. “Ik heb dat rapport nooit mogen inkijken. De staatsveiligheid heeft mij en andere politici hierover nooit verwittigd. Men moet eens onderzoeken hoe dit soort geheime rapporten tot bij de pers geraken.”

Dewinter wist naar eigen zeggen niet dat de man die verantwoordelijk is voor die vzw een spion was. “Als hij een spion was, was ik James Bond. Alles wat ik ooit gedaan heb, zoals mensen ontvangen in het parlement, dat lijkt me niet echt veel met spionage te maken te hebben. Het lijkt mij allemaal zeer van de pot gerukt.”