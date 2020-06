Dewael wil debat over koloniaal verleden, De Wever ergert zich aan beslissing ‘Fawlty Towers’: “Zijn we gek geworden?” SVM

12 juni 2020

17u46

Bron: Belga 0 Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) wil dat het parlement het debat voert over ons koloniaal verleden. Hij wil woensdag overleggen met de andere partijen over de oprichting van een waarheidscommissie, die kan leiden tot conclusies over bijvoorbeeld excuses, standbeelden of het onderwijs. N-VA-voorzitter Bart De Wever ergert zich intussen aan bepaalde evoluties die het racismedebat met zich meebrengt. “‘Don’t mention the war!’ van 'Fawlty Towers’ offline halen? Zijn we gek geworden?”

De discussie over het Belgische koloniale verleden duikt geregeld op. Ditmaal vormen de protesten tegen racisme de katalysator voor acties tegen de verwijzingen naar koning Leopold II in het straatbeeld. Verschillende standbeelden van de toenmalige vorst werden al beklad, elders werden of worden bustes verwijderd.



Verschillende partijen hebben initiatieven genomen rond het Belgische koloniale verleden. Vorig jaar nog vond De Wever dat de koning een historisch pardon zou moeten uitspreken. Open Vld vond toen ook dat ons land bereid moest zijn excuses aan te bieden voor de wandaden in het toenmalige Congo. Al moest dit voor de liberalen best gebeuren na een debat en wetenschappelijk onderzoek.

Dewael gaat nu voort op dat pad. "Het is tijd dat België in het reine komt met haar koloniale verleden. Het parlement is het geschikte forum voor onderzoek en maatschappelijk debat hierover. Nu woensdag zal ik met de fracties bespreken hoe wij met experts kunnen komen tot een waarheidscommissie en verzoening", kondigt Dewael aan op Twitter. Die demarche moet tot bepaalde conclusies kunnen leiden omtrent het onderwijs, de musea en standbeelden of eventuele excuses.

Ook De Wever liet zich - voor het eerst in drie weken - op Twitter horen. “Beelden van Churchill besmeuren? ‘Gone With the Wind’ mag niet meer? ‘Don’t mention the war!’ van 'Fawlty Towers’ offline halen? Zijn we gek geworden? Vrij naar Mitterand zeg ik: men keert niet de rug naar wie men was in het verleden, maar men verandert en dat is alles.”

De drie aangehaalde voorbeelden verdienen wel enige nuance. De Britse oud-premier Winston Churchill staat dan wel bekend als de man die de nazi’s verslagen heeft, hij beschouwde het blanke ras zelf ook als superieur. Om die reden vond hij ook niet dat de inheemse bevolking in Afrika, Azië, Amerika of Australië onrecht was aangedaan.

De BBC-streamingdienst UKTV schrapte dan weer een ‘Fawlty Towers’-aflevering. Niet vanwege de beroemde ‘Don’t mention the war’-quote, wel omdat majoor Gowen tot drie keer toe het woord ‘niggers’ gebruikt in een anekdote over het West-Indische cricketteam.

Veel zenders knipten die passage eerder al uit de aflevering - de BBC deed hetzelfde tijdens een herhaling in 2013 - maar op verschillende streamingdiensten zoals Netflix kan de volledige versie nog bekeken worden. De andere elf afleveringen van ‘Fawlty Towers’ staan nog wel online. Streamingdienst HBO verwijderde dan weer de filmklassieker ‘Gone With the Wind’ omdat slavernij in de film verheerlijkt zou worden.

