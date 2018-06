Dewael vraagt Brussels burgemeester Close duidelijkheid over sluiting Grote Moskee bvb

22 juni 2018

11u50

Bron: Belga 1 Open Vld-Kamerlid Patrick Dewael heeft Brussels burgemeester Philippe Close (PS) een brief gestuurd waarin hij die laatste vraagt of hij "overweegt" de Grote Moskee in Brussel te sluiten. Volgens Dewael, ook de voorzitter van de onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel, is een sluitingsmaatregel de bevoegdheid van de burgemeester.

De opvolgingscommissie naar de aanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 besprak enkele dagen geleden de stand van zaken in het dossier rond de Grote Moskee in Brussel. Verschillende parlementsleden vroegen zich toen af hoe ver het stond met de aangekondigde intrekking van de concessie aan Saoedi-Arabië.

De regering besliste eerder om de concessie met Saoedi-Arabië over de Grote Moskee stop te zetten. Eind maart volgend jaar loopt ze af. Bedoeling is dat het beheer van de moskee daarna wordt overgelaten aan de Moslimexecutieve en een lokale geloofsgemeenschap.

Begin mei lekte ook een nota van het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD uit, waarin staat dat de imamopleiding van de Grote Moskee opleidingsboeken gebruikt die onder meer op­roepen tot haat tegen joden, on­gelovigen en holebi's. Het Brusselse parket is daarop een opsporingsonderzoek gestart. Maar de moskee is nog open, wat volgens Dewael vragen opriep bij de leden van de opvolgingscommissie.

De bevoegdheid daarvoor ligt volgens Dewael bij Brussels burgemeester Philippe Close. "Op basis van de nieuwe gemeentewetgeving komt het de burgemeester toe van de stad op wiens grondgebied de inrichting gevestigd is om terzake een dergelijke sluitingsmaatregel te treffen", zegt hij. "Mag ik u vragen de opvolgingscommissie te laten weten of u een dergelijke maatregel overweegt." Dewael verwijst daarbij nog eens expliciet naar het OCAD-rapport. Dat kan "samen met het eindrapport van onze onderzoekscommissie een aantal nuttige elementen ter motivatie aanreiken, net zoals het lopende gerechtelijk onderzoek."