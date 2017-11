Dewael lanceert idee van een Brusselse 'Metropolitan Police'

Om het debat over een fusie van politiezones in Brussel te ontmijnen, lanceert Open Vld-fractieleider Patrick Dewael het idee van een Brusselse Metropolitan Police. Die zou rechtstreeks onder de Brusselse minister-president vallen. Zo moeten de bestaande zones niet samenvloeien, want dat idee ligt moeilijk bij de Brusselse burgemeesters en Franstalige partijen. Dat bericht De Morgen vandaag.