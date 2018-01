Dewael betwijfelt uitspraak Jambon: echt meer Soedanezen in ons land na stopzetting uitwijzingen? Redactie

12u41

Bron: Belga 0 BELGA Patrick Dewael (Open Vld). Patrick Dewael, fractieleider van Open Vld in de Kamer, betwijfelt dat er sinds het stopzetten van de uitwijzingen veel meer Soedanezen in ons land zijn toegekomen. Dat zei hij in De Zevende Dag op Eén.

Door het stopzetten van de uitwijzingen zijn de afgelopen weken fors meer Soedanezen in ons land terecht­gekomen, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vrijdag in het Canvasprogramma De Afspraak. Hun aantal is exponentieel toegenomen, zei ­Jambon.



De minister had geen officiële cijfers, maar sprak over honderden extra mensen. Die gegevens zijn verzameld tijdens de voedselbedeling in de buurt van het Noordstation in Brussel.

Geen zwakke schakel

"Heeft hij die geïdentificeerd?", vroeg Patrick Dewael zondag. "Hoe weet hij dat dat Soedanezen zijn? Dat is juist de hetze geweest die we net gehad hebben. Mensen die hier illegaal zijn, moeten op de een of andere manier worden geïdentificeerd."

De minister heeft volgens Dewael wel gelijk dat er geen zwakke schakel in de ketting mag komen, omdat we anders een aanzuigeffect creëren. "Mensensmokkelaars zoeken landen op waar het hapert. Zo waren er in 2000 in één jaar tijd 42.000 asielaanvragen in België. Dus je moet een beleid voeren in overleg met de Europese partners."

Dewael beloofde ook Theo Francken (N-VA) in het oog te zullen blijven houden. "Je moet een onderscheid maken tussen de inhoud van het beleid en de communicatie. Die is veel te selectief. Hij communiceert nooit over het feit dat het aantal humanitaire visa nooit zo hoog heeft gelegen. Het is een beleid met veel menselijke trekken en die merk ik veel minder. Partijen mogen daar voor hun communicatie kersen uit plukken, maar een staatssecretaris moet het hele plaatje tonen."