Deutsche Bank plant 24 naakte ontslagen en sluit twee kantoren in België kg

05 maart 2019

17u50

Bron: Belga 0 Er wordt geherstructureerd bij Deutsche Bank in België. De bank voert 24 naakte ontslagen door, zo werd vernomen in vakbondskringen en is bevestigd door de directie. Er worden ook twee bankkantoren gesloten - Sint-Truiden en Lommel - omdat die niet meer voldoende renderen. Volgens RTL Info zouden ook een twintigtal werknemers die op pensioen gaan, niet worden vervangen.

Deutsche Bank heeft momenteel zo'n 672 personeelsleden in ons land. De hele financiële sector staat onder druk, door het renteklimaat en het veranderende consumentengedrag.

Ontslagen en afvloeiingen

Eind vorige maand kondigde de directie van Deutsche Bank aan dat er 24 naakte ontslagen worden doorgevoerd.

In een schriftelijke mededeling dinsdag wijst ze erop dat het om “een zeer moeilijke beslissing ging, waarbij men zich bewust is van de emotionele impact op het personeel”. De directie verwijst naar de huidige marktcontext om de ontslagen te verantwoorden.

De meeste betrokkenen zijn intussen door de directie op de hoogte gebracht en hebben het bedrijf al verlaten. “Ze kunnen genieten van een begeleidingstraject om zich professioneel te heroriënteren”, aldus de directie.

Hogere ontslagvergoeding

Volgens bronnen aan RTL Info verdwijnen in totaal zo’n 45 jobs bij de bank, deels via natuurlijke afvloeiingen. De procedure-Renault zou niet van toepassing zijn. Maar de vakbonden zijn er wel in geslaagd om een hogere ontslagvergoeding uit de brand te slepen, gelinkt aan de anciënniteit, bevestigt CNE-secretaris Anetta Verstraeten.

De vakbonden willen nu dat de afgesproken modaliteiten ook opgenomen worden in de volgende cao, voor het geval er nog ontslagen zouden vallen wegens economische of technische redenen. “Human resources heeft ons verzekerd dat ze hierover in het directiecomité zullen praten”, aldus Verstraeten.