Deurwaarders nemen zestig werken van Banksy in beslag in Brussel SVM

22 november 2018

20u36

Bron: Belga 0 In Brussel hebben gerechtsdeurwaarders een zestigtal werken van kunstenaar Banksy in beslag genomen. Ze plaatsen alle kunst onder curatele, meldt de Franstalige krant L'Echo.

Strokar Inside, een internationaal streetartplatform, stelt sinds 8 november 61 werken van de Britse anonieme graffitikunstenaar Banksy tentoon. Het platform is gevestigd in het oude Delhaizegebouw aan de Waterloosesteenweg in de Brusselse Molièrewijk.

De inbeslagname volgt volgens L'Echo op een beslissing van de kortgedingrechter. De zaak was aangespannen door Strokar bvba, de verantwoordelijke van Strokar Inside. Volgens Strokar zou de firma On Entertainment ten onrechte beweren dat het de rechtmatige eigenaar zou zijn van de rechten van de kunstwerken. Dat bedrijf had Strokar zelf gecontacteerd om de tentoonstelling aan te bieden.

Uit een uitspraak van de rechtbank van koophandel blijkt dat de kunstwerken tentoon worden gesteld zonder het akkoord van de rechtmatige rechtenhouders. “Het lijkt er bovendien ook op dat de werken niet correct verzekerd zijn.”