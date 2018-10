Deurwaarder zet werkgever en voltallig personeel van Tieltse weverij buiten kg

08 oktober 2018

12u50

Bron: Belga 27 Weverij Van Maele heeft vanochtend een deurwaarder over de vloer gekregen. Samen met de politie werden alle werknemers en de bedrijfsleider uit de gebouwen ontzet. Het terrein werd een tijd geleden verkocht aan een projectontwikkelaar, en die wil nu starten met de bouw van verkavelingen op het terrein.

De werknemers en bedrijfsleiders werden uit de gebouwen ontzet door de deurwaarder met bijstand van de politie van zone Tielt, en alle sloten werden veranderd. Projectontwikkelaar Dumobil kocht een tijd terug de gebouwen van Van Maele over, maar gaf het bedrijf nog tot augustus 2018 de tijd om te verhuizen. De Amerikaanse geldschieters kwamen echter niet over de brug met het beloofde geld waardoor de verhuis steeds werd uitgesteld. De projectontwikkelaar wil nu met de werkzaamheden starten, en dat kan niet zolang de weverij daar nog zit.



"Dit is du jamais vu", vertelt Rik Vanessche van ACV Metea. "Alle 27 werknemers en de werkgever werd weggeleid uit het bedrijf, als koeien uit een stal. Alles is rustig verlopen, maar dat maakt het niet minder schrijnend. Hier werken mensen met heel veel anciënniteit. Voor sommige is dit nog altijd hun eerste werkgever. Niemand weet wat er nu zal gebeuren."

Slechte papieren

Om 15 uur vindt er een videoconferentie plaats met de Amerikaanse aandeelhouders. "Hopelijk krijgen we daarna duidelijkheid. Ofwel wordt het bedrijf failliet verklaard, en dan wordt er een curator aangesteld. Maar de werkgever blijft strijden om het voortbestaan van de weverij en ziet deze optie niet zitten. Ofwel zullen de Amerikanen toch nog met geld over de brug moeten komen. Anders weet ik het ook niet", zegt Vanessche.



De moeilijkheden van Van Maele Weavers zijn niet nieuw. Het bedrijf, dat hoogwaardige kleinschalige producties weeft met onder andere gouddraad voor de internationale markt, zit al enkele jaren in slechte papieren. Drie jaar geleden slaagde zaakvoerder Carl Holcomb erin om Amerikaanse aandeelhouders aan te trekken, maar de beloofde investeringen bleven uit.