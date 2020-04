Exclusief voor abonnees

Deur van rusthuizen blijft dicht voor bezoekers: “Hoe zouden we dat veilig moeten laten verlopen?”

Lieve Van Bastelaere

15 april 2020

21u34

0

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat er voortaan weer bezoek toegelaten is in woonzorgcentra, wordt op onbegrip en ongeloof onthaald. Heel wat woonzorgcentra lieten al weten de richtlijn niét te zullen volgen. “Het is een risico”, geeft ook viroloog Marc Van Ranst toe.