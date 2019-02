Deur om mee te nemen? Die brengt Michelle Martin naar haar zoon KSN

23 februari 2019

04u58 0 Het lijkt een alledaags tafereel van een moeder en een zoon die een gratis deur verhuizen. Maar wat voorbijgangers in Floreffe in de provincie Namen afgelopen week niet konden vermoeden, is dat de vrouw die op deze foto’s een deur inlaadt niemand minder dan de veroordeelde ex-vrouw van Marc Dutroux is.

Niet ver van haar eigen verblijfplaats zag Michelle Martin (59) de houten deur met het papiertje ‘Emportez-moi :-)’. Eerst stofte ze haar gratis vondst af om de deur daarna zelf in haar auto te proberen krijgen. Dat lukte niet, tot twee jongemannen uit hun auto stapten om een lachende Martin een handje toe te steken. De twintigers herkenden haar niet als de ex van Dutroux die vijftien jaar geleden 30 jaar cel kreeg voor haar aandeel in diens ontvoeringen en in 2012 al vervroegd vrijkwam.

Met de zware deur in de koffer en haar hond op de passagiersstoel reed Martin naar haar woning. Daar werd de deur overgeladen in een witte Twingo en dropte ze meteen een wasmand vol kleren erbovenop.



Eindbestemmeling voor de deur bleek zoonlief Frédéric Dutroux in Andenne. Met haar vier richtingaanwijzers de hele tijd aan reed de nieuwbakken juriste, die onderweg ook nog gsm’end gespot werd, via de snelweg tot in de straat van haar zoon. Samen zeulden ze de zware deur het kleine huisje van Frédéric binnen. Waar de gratis vondst van zijn moeder een plaatsje krijgt, is niet duidelijk.