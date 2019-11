Deur naar (afgeslankte) kilometerheffing staat weer op een kier RL

22 november 2019

04u48

Bron: Belga 4 Samen met Vlaanderen een afgeslankte versie van de kilometerheffing invoeren, waarbij het platteland wordt gespaard. Dat ultiem voorstel lanceert Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) vrijdag in De Morgen. Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) zegt dat ze bereid is om te luisteren.

"Ik hoor dat minister Peeters geen kilometerheffing wil omdat mensen geen alternatieven hebben voor de auto. Dat beschouw ik als een opening. Laten we stapsgewijs van start gaan en het systeem zo moduleren dat je enkel betaalt op trajecten waarop een alternatief voor de auto bestaat, zoals trein of bus. Als je uit een verre uithoek in Limburg of West-Vlaanderen komt, waar geen bus rijdt, dan wordt jouw tarief op nul gezet", verklaart Van den Brandt.

De Vlaamse regering beloofde al in 2009 te onderzoeken hoe een slimme kilometerheffing kan worden ingevoerd. Vorig jaar besloot de Vlaamse regering in het kader van haar klimaatplan opnieuw dat die heffing er moest komen. Toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verdedigde die ook. Maar toen een voorbereidende studie tijdens de kiescampagne uitlekte, met prijzen van 2 tot 5 eurocent per kilometer, ontstond er ophef. Daarop keerde N-VA zich tegen de kilometerheffing en werden de plannen van tafel geveegd.

Huidig Vlaams mobiliteitsminister Peeters is bereid om te luisteren, maar stelt dat een kilometerheffing "geen platte belastingverhoging" mag worden.