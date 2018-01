Descheemaecker bijt van zich af na beschuldigingen van sp.a-voorzitter: "Crombez is wanhopig. Hij zit echt aan de grond" JC HA

07u28

Bron: Radio 1 0 EPA Marc Descheemaecker ontkent dat hij contact heeft gehad met de media over financieel gesjoemel door Tom Meeuws (sp.a) bij De Lijn Antwerpen. Marc Descheemaecker, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Lijn en lid van N-VA, betreurt dat hij door sp.a-voorzitter John Crombez beschuldigd wordt van perslekken over Tom Meeuws, die gisteren zijn ontslag aanbood als kandidaat van de Samen-lijst in Antwerpen. Dat zei hij vanmorgen in 'De Ochtend' op Radio 1.

Gisteren was gebleken dat Meeuws in zijn vorige job als directeur van De Lijn het niet zo nauw nam met de financiële regels. "Dit gaat om informatie die bijna niemand kan hebben, behalve de Raad van Bestuur", opperde Crombez gisteravond in 'De Afspraak'. "De voorzitter kan de enige zijn die deze dingen in de krant heeft gegooid, met de bedoeling om Meeuws te beschadigen."

Descheemaecker ontkent echter dat hij contact heeft gehad met de media. "Er is altijd absolute discretie geweest. We hebben dit dossier altijd behandeld in alle bescheidenheid voor beide partijen." Heel veel mensen zijn op de hoogte van de info, klinkt het.

Crombez probeert zijn interne problemen op te lossen door iemand te beschuldigen die niets verkeerd gedaan heeft Marc Descheemaecker (De Lijn)

"Externe vijand"

Volgens Descheemaecker zoekt Crombez een "externe vijand om zijn troepen te mobiliseren" en probeert hij "zijn interne personeelsproblemen op te lossen door iemand te beschuldigen die niets verkeerd gedaan heeft".

"Crombez is wanhopig. Hij zit echt aan de grond", aldus het N-VA-lid. "Overal zit hij met problemen. In Hasselt, Antwerpen, Gent, en zelfs in zijn eigen gemeente komt zijn partij niet meer op onder de gewone naam."