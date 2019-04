Dertigtal omwonenden geëvacueerd bij zware brand in Vilvoorde-centrum

Joris Huysmans KV

07 april 2019

01u54

Bron: Belga 0 In de Kolveniersstraat, in het centrum van Vilvoorde, is zaterdagavond brand uitgebroken in de loods van een meubelzaak. De korpsen van Puurs en Brussel hebben versterking gestuurd en langzaam lijkt het erop dat de brand onder controle komt, meldt burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde. In ieder geval wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat het vuur overslaat naar een aanpalende school of andere gebouwen. E en dertigtal mensen moest hun woning verlaten.

Het vuur ontstond kort voor 22 uur in de loods van een meubelzaak in de Kolveniersstraat en breidde snel uit. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak, zodat gevreesd werd dat het vuur zou overslaan op aanpalende gebouwen, waaronder een andere meubelzaak en een school.

Incendie a Vilvoorde, dans un hangar de la rue Kolveniersstraat.

Vilvorde. pic.twitter.com/ud3yOz1CM9 Alertes-contrôles-de-police-infos-Bruxelles(@ AlertesB) link

De hulpdiensten riepen daarom al snel versterking in van korpsen uit Brussel en Puurs. De onmiddellijke omgeving werd geëvacueerd. Zo’n dertig mensen worden opgevangen in de nabije sporthal.

“De brandweer zet nog steeds alles in het werk om te vermijden dat de vlammen overslaan”, zegt burgemeester Bonte. “Er is versterking gekomen vanuit de brandweerkorpsen van Puurs en Brussel en het lijkt erop dat die gebouwen zullen gevrijwaard kunnen worden. De meubelzaak zelf is echter al zwaar beschadigd, ik vrees dat daar weinig van zal overblijven.”

We bestrijden momenteel een brand in een industrieel pand in de Mechelsestraat in #Vilvoorde Vermijd de omgeving om de site bereikbaar te houden (foto: Timo Collier). pic.twitter.com/9Wjb7wy9Fq Brandweer ZVBW(@ BrandweerZvbw) link

Bij de brand vielen voorlopig geen gewonden. Wegens de felle vuurhaard heeft het stadsbestuur wel het gemeentelijk noodplan afgekondigd en een 30-tal omwonenden geëvacueerd. Die mensen worden nu opgevangen in de stedelijke sporthal.

Volgens het stadsbestuur is er momenteel geen aanwijzing dat er asbest in het getroffen gebouw aanwezig is, maar vanwege de grote rookontwikkeling wordt aan de bewoners van de omliggende straten gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.