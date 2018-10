Dertigtal Carrefour-winkels van Mestdagh blijven dicht door staking kg

19 oktober 2018

12u12

Bron: Belga 1 De werknemers van supermarktbedrijf Mestdagh blokkeren sinds 6 uur vanochtend de toegang tot het distributiecentrum van de groep in Gosselies (Charleroi). Ongeveer de helft van de Carrefour Market-winkels die groupe Mestdagh in eigen beheer uitbaat, blijft ook vandaag dicht.

De bonden willen met de acties druk zetten op de directie in de aanloop naar een nieuwe ontmoeting deze namiddag.



Mestdagh is een belangrijke franchisenemer van Carrefour in Franstalig België. In mei kondigde het bedrijf de intentie tot een herstructurering bekend, waarbij zo'n 450 banen bedreigd worden.



Het sociaal overleg daarover zit muurvast. Onder meer over de gevraagde polyvalentie van de medewerkers, verplichte overplaatsingen of het aantal werkuren dat winkels toebedeeld krijgen, zit het overleg vast, aldus de bonden.