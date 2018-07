Dertigtal bewoners geëvacueerd na gaslek in centrum van Wervik Hans Verbeke

02 juli 2018

17u34

Bron: Eigen berichtgeving 5 Nadat bij graafwerken in het centrum van Wervik een middendrukleiding van de gastoevoer werd geraakt, zijn deze namiddag een dertigtal bewoners uit de buurt van de Sint-Medarduskerk geëvacueerd.

In de omgeving zijn al een tijd grootschalige wegen- en rioleringswerken aan de gang. De bewoners konden terecht in het stadhuis en het woonzorgcentrum Het Pardoen waar ze iets te drinken kregen. Omdat het een middendrukleiding was die geraakt werd, ging de gasontsnapping gepaard met flink wat lawaai. Een interventieteam van de netwerkbeheerder snelde ter plaatse om de druk op de leiding te verlichten en het lek voorlopig te dichten in afwachting van een definitieve herstelling. De geëvacueerde omwonenden werden tijdens de interventie op de hoogte gehouden van de situatie. Rond half vijf mochten ze terugkeren naar hun huizen.

