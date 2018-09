Dertigste editie Open Monumentendag lokt 400.000 bezoekers RPM

09 september 2018

19u39

Bron: Belga 0 De bezoekersaantallen van de dertigste Open Monumentendag van vandaag spreken volgens de organisatoren "tot de verbeelding". Erfgoedorganisatie Herita, die voortaan Open Monumenten heet, schat dat ze zeker 400.000 monumentenliefhebbers konden aantrekken.

De stad Mechelen deed het met zo'n 10.000 bezoekers even goed als andere jaren. Ook Brugge kon een goede 10.000 bezoekers aantrekken. De stad Antwerpen telde 40.000 bezoekers. Een publiekstrekker was duidelijk de Dumontwijk in de Panne. Tien villa's konden er bezocht worden, wat zeker 5.000 mensen deden. Fort Napoleon in Oostende trok een kleine 800 kijklustigen.

Bokrijk pakte op Open Monumentendag uit met de attractie "Fietsen door het water". Het openluchtmuseum zag vandaag maar liefst 5000 bezoekers. Het begijnhof van Hasselt bracht 1.000 monumentenliefhebbers op de been: "Ieder jaar denken we 'nu zal het wel wat minder zijn', maar nee hoor: telkens zien we weer ontzettend veel mensen", klinkt het daar. De Tevhid Moskee in Maasmechelen, waar je vandaag uitzonderlijk de minaret mocht beklimmen, telde minstens 200 mensen.

De stad Leuven sluit de dag af met 15.000 bezoekers. Ook Donjon Ter Heyden in Rotselaar vestigde een nieuw record en telde meer dan 1000 monumentenliefhebbers vandaag. In Heers werden 600 bezoekers geteld en het heropende archeologiepark Grimde in Tienen sluit de dag af met 2000 bezoekers.

Aalst trokken 500 bezoekers naar de gloednieuwe bibliotheek en kunstacademie Utopia. De grootste trekpleisters, waaronder het Belfort, het Manchestergebouw en de Sint-Martinuskerk, trokken samen 2.400 geïnteresseerden aan.

De vernieuwde faculteitsbibliotheek in Gent van Letteren en Wijsbegeerte had voor de middag al zo'n 500 bezoekers geteld. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) lanceerde in de Oost-Vlaamse hoofdstad ook de 'Open Monumentenkaart'. "Met deze kaart willen we het draagvlak voor ons erfgoed verhogen en onze monumenten nog meer in de kijker zetten", klonk het. De kaart kost 25 euro, en je kan ermee gratis toegangstickets bekomen voor een selectie van Open Monumentenpartners.