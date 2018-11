Dertiger weigert geholpen te worden door agente en grijpt commissaris bij de keel mvdb

20 november 2018

16u04

Bron: 7s7/Belga 0 Een commissaris is op een politiebureau in Luik aangevallen door een man die aangifte kwam doen. De 32-jarige greep de commissaris gisternamiddag bij de keel vast, meldt het Luikse parket. De man ging door het lint omdat hij weigerde geholpen te worden door een agente.

De agressieveling ging maandag rond 15.00 uur langs bij een politiekantoor aan de rue Natalis. Een agente wou zijn verklaring opnemen, maar daar had de dertiger geen zin in. Hij eiste geholpen te worden door een man en schold de vrouw uit. Een commissaris trachtte tussenbeide te komen. Hij werd bespuwd. De man greep hem vervolgens bij de keel. Andere agenten konden hem vervolgens overmeesteren. De man is ter beschikking gesteld van het Luikse parket.