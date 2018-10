Dertiger voert liefst 300.000 chatgesprekken om naaktbeelden van jongens vast te krijgen Hasselaar (33) doet zich voor als veertienjarig meisje mvdb

05 oktober 2018

14u35

Bron: Belga 0 Een 33-jarige man uit Hasselt riskeert acht maanden cel met probatie-uitstel , omdat hij zich via een vals account op het internet voordeed als een veertienjarig meisje en zo jongens kon overtuigen om zich voor de webcam uit te kleden of te masturberen. Hij voerde maar liefst 300.000 chatgesprekken.

De man schaamt zich diep en heeft intussen therapie gezocht voor zijn grensoverschrijdend gedrag.

"Vanaf zijn arrestatie legde cliënt meteen duidelijke verklaringen af. Hij had in een virtuele wereld elke zin voor realiteit verloren. Hij gaf zich uit als minderjarig meisje en wilde zo foto's en filmpjes bekomen. Er is geen betwisting over het aanzetten tot ontucht bij minderjarigen. Hij had zeker geen behoefte seks te hebben met minderjarigen. De verspreiding van dat beeldmateriaal wordt wel betwist, " zo pleitte zijn raadsman Raf Sterken, die de Hasseltse correctionele rechtbank vroeg de gunstmaatregel van de opschorting van straf in overweging te nemen. Bij beklaagde werd door de gerechtspsychiater geen pedofiele stoornis vastgesteld.

Naar eigen zeggen had beklaagde geen kinderpornografisch materiaal verspreid via het filesharing-programma dat hij op zijn computer had staan. De openbare aanklager sprak toch van een zestal gigabyte.

Jonger dan 16

Volgens het openbare ministerie was de man eerlijk geweest na zijn arrestatie. Hij voerde tussen 2011 en 2016 seksueel getinte chatgesprekken met minderjarigen jonger dan zestien jaar. Een nu zeventienjarig slachtoffer uit Oost-Vlaanderen stelde zich burgerlijke partij met zijn ouders voor een bedrag van 5.750 euro. Advocaat Jan Swennen vroeg ook een contactverbod. "Cliënt werd uitgelachen en kreeg psychische en schoolse problemen, " vertelde de raadsman. Uitspraak volgt op 2 november.