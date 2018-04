Dertiger veroordeeld tot vier jaar cel voor verkrachting van 6-jarige dochter TTR

23 april 2018

15u42

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 38-jarige man uit Blankenberge veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf voor verkrachting en aanranding van zijn dochtertje. Het meisje was amper zes jaar oud toen de feiten begonnen. Frédéric V. heeft het seksueel misbruik altijd ontkend.

In het voorjaar van 2015 circuleerde op de school van het slachtoffer een roddel dat het meisje aan de penis van een andere leerling zou gelikt hebben. Aan de directie vertelde het kind zelf dat ze dat bij haar papa gedaan had. De feiten zouden begonnen zijn in juni 2013, toen het meisje amper zes jaar oud was.

Frédéric V. zag zijn dochter om de twee weken in het weekend. Meestal verbleef ze dan in een caravan in Wenduine, waar haar vader op dat moment woonde. De beklaagde verplichtte zijn dochter gedurende ruim anderhalf jaar meermaals om seksuele handelingen te stellen. Voor die feiten zat hij van 1 april tot 11 augustus 2015 in voorhechtenis.

De beklaagde ontkende met klem dat er sprake was van seksueel misbruik. Hij suggereerde dat het slachtoffer was opgestookt door zijn ex-partner, maar dat werd door de rechtbank van tafel geveegd. Op het moment van de feiten had V. immers opnieuw een soort LAT-relatie met de moeder van zijn dochter.

Gewelddadig

De Blankenbergenaar gaf wel toe dat hij zich schuldig maakte aan opzettelijke slagen en verwondingen op zijn zoon. Op 27 september 2014 werkte hij de toen 13-jarige jongen hardhandig tegen de grond, waardoor het slachtoffer met zijn hoofd tegen een kast terechtkwam. In diezelfde periode werd V. al tot één jaar cel veroordeeld voor slagen aan zijn toenmalige partner.

De rechtbank veroordeelde Frédéric V. uiteindelijk tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. Daarnaast is hij voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Het openbaar ministerie vroeg niet om de onmiddellijke aanhouding van de beklaagde.