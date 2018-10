Dertiger veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor bestelen van zwakbegaafde man bvb

30 oktober 2018

17u39

Bron: Belga 0 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 31-jarige man zonder gekend adres bij verstek veroordeeld tot 18 maanden celstraf en een boete van 1.200 euro, omdat hij een zwakbegaafd persoon bestolen had.

Het slachtoffer was in januari 2018 met zijn begeleidster naar de politie in Hasselt gestapt om zijn verhaal te doen. De beschuldigde had hem voorgelogen dat zijn bankkaart niet meer werkte. Via een bankapp op zijn smartphone zou hij geld overzetten op de rekening van het slachtoffer. Dan had hij de bankkaart nodig van het slachtoffer om dat geld af te halen.

De beschuldigde had echter met de bankkaart zelf in diverse winkels aankopen gedaan. Het slachtoffer is zwakbegaafd en tewerkgesteld in een beschutte werkplaats. Normaal gezien was de bankkaart gelimiteerd tot het afhalen van zeventig euro leefgeld per week, maar door een fout van de bank was er bij het afleveren van de nieuwe kaart ook de mogelijkheid om aan het geld te geraken, dat op de rekening van de bewindvoerder stond.

De beklaagde was op camerabeelden te zien in de Mediamarkt waar hij een blu-rayspeler en een tv kocht met de bankkaart in kwestie. Hij deed ook diverse geldafhalingen. Het slachtoffer kende hem van vroeger in Sint-Truiden, waar ze samen drugs gebruikten. Toevallig was de beklaagde de man opnieuw in Hasselt tegen het lijf gelopen met de kwalijke gevolgen voor het slachtoffer als resultaat.

De beschuldigde had het slachtoffer zelfs een voorgeschreven tekst laten ondertekenen, waarbij de gedupeerde zogezegd de blu-rayspeler en de tv mocht gebruiken. De dertiger was niet aan zijn proefstuk toe. Aan de burgerlijke partij moet hij 7.550 euro schadevergoeding betalen.