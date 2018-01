Dertiger verliest derde keer in zes maanden rijbewijs voor drugs achter het stuur ADN

De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft deze ochtend rond 01.30 uur op de Tongersestraat in Bilzen een 35-jarige man tegengehouden, die na controle voor de derde keer in zes maanden tijd zijn rijbewijs moest afgeven. Hij werd telkens betrapt met drugs achter het stuur.

Op de vraag van de politie om een geldig rijbewijs te tonen, moest hij toegeven dat hij een rijverbod van vijftien dagen had lopen.

De 35-jarige man uit Bilzen werd bij een bobcontrole aan de kant gezet. Bij nazicht bleek dat zijn rijbewijs op 20 december was ingetrokken wegens sturen onder invloed van verdovende middelen. Hij weigerde een speekseltest af te leggen. Wegens het ontbreken van een geldig rijbewijs werd zijn voertuig getakeld en voor vijftien dagen ingehouden. In het politiecommissariaat wilde hij ook geen bloedproef laten afnemen. Hij zal zich later bij een politierechter moeten verantwoorden.

Vandaag rond 5 uur kwam daarnaast een melding binnen van een aanrijding tegen een omheining op de Palsbosstraat in Bilzen. Het voertuig was zwaar beschadigd, maar de 23-jarige bestuurder uit Diepenbeek was ongedeerd. De man had wel bijna 3 promille alcohol in het bloed. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. De politie sloot hem wegens openbare dronkenschap op, zodat hij kon ontnuchteren. Ook hij zal later in de politierechtbank zijn verhaal mogen doen.