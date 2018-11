Dertiger uit Westerlo krijgt 7 jaar cel voor woeste aanval met hamer op ex-vriendin ADN

07 november 2018

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een dertiger uit Westerlo tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor poging tot doodslag op zijn ex-vriendin.

De feiten dateren van 14 januari 2018. Ondanks een contactverbod na een eerdere schermutseling met een mes, had de man zich verstopt in de kelder van de woning van zijn ex. Toen zij in de kelder een kijkje ging nemen, viel hij haar aan. Hij sloeg haar hoofd in met een hamer. De vrouw raakte levensgevaarlijk gewond. Ze had na de aanval vier open wonden op haar hoofd, de botten van haar schedel waren zichtbaar. Daarnaast had ze een gebroken kaak en oogkas, een gebroken neus op drie plaatsen, drie gebroken ribben en een klaplong.

Het slachtoffer hoopte dat haar ex-vriend veroordeeld zou worden voor moordpoging. Ook de aanklager was overtuigd dat de man met voorbedachtheid handelde én de intentie had om te doden. Toch vroeg het openbaar ministerie geen veroordeling voor moordpoging, maar voor slagen en verwondingen. "Omdat de man op een bepaald moment op eigen initiatief gestopt is met het zware geweld."

De rechtbank kwalificeerde de feiten als poging tot doodslag. De rechter oordeelt dat de voorbedachtheid niet bewezen is. "Als hij haar wilde vermoorden, had hij voldoende tijd om een ander wapen uit te kiezen, zoals een mes", aldus de rechtbank. Maar er was volgens de rechter wel sprake van een intentie tot doden. "Hij viseerde meermaals een delicaat lichaamsdeel van het slachtoffer met de hamer.” Nog volgens de rechtbank is de man niet op eigen initiatief gestopt, maar wel omdat het slachtoffer zich hevig verweerde en de twee kinderen van het ex-koppel hun moeder probeerden te beschermen. "Er was geen sprake van een vrijwillige stopzetting van het geweld", meent de rechtbank.