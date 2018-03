Dertiger uit Leuven zette 9 kinderen tussen 9 en 15 aan tot cyberseks kv

06 maart 2018

18u41

Bron: Belga 1 De correctionele rechtbank van Leuven heeft vandaag een 30-jarige man veroordeeld tot twintig maanden cel voor cyberlokking en het aanzetten tot ontucht van negen minderjarigen tussen 9 en 15 jaar oud. Via Skype zette hij zijn slachtoffers aan tot seksuele handelingen voor de camera. Met een vals profiel deed hij zich voor als een tiener.

Nick V. uit Leuven pleegde de feiten tussen december 2014 en juli 2015. Zes slachtoffers waren jonger dan 14 jaar. De moeder van een van hen diende een klacht in toen ze vaststelde dat haar dochter door een onbekende aangezet was tot het verrichten van seksuele handelingen via Skype.

De beklaagde zocht via Facebook contact onder de naam Pieter Cloos met als Skype-ID "pieter_prkje". De gesprekken waren expliciet seksueel getint. Telkens verzocht V. de minderjarigen om zich te ontbloten voor de camera en seksuele handelingen met zichzelf te verrichten. Wat de meeste slachtoffers ook deden.

Bij een huiszoeking werden op zijn laptop 45 foto's van meisjes tussen 11 en 17 jaar en 5.813 chatberichten via Skype aangetroffen. Tijdens het verhoor gaf V. toe dat hij zich had voorgedaan als een jongen van 15 tot 16 jaar en dat hij fictieve profielen had gebruikt. Op de zitting bleek dat hij zowel zijn echtgenote als zijn werkgever op de hoogte had gebracht.

De man vroeg een autonome probatiestraf maar dat is onmogelijk bij ontucht met minderjarigen. De straf is met uitstel voor vijf jaar onder zes voorwaarden. Op burgerlijk gebied wordt de zaak later voortgezet.