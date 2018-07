Dertiger uit Kortrijk nog steeds kritiek na steekpartij in Park Spoor Noord

TMA

28 juli 2018

21u37

Bron: Belga

0

Het slachtoffer van de steekpartij woensdagavond in het Antwerpse Park Spoor Noord, is een in 1984 geboren Belg met een gekend adres in het Kortrijkse. Dat bevestigt Ken Witpas, de woordvoerder van het Antwerpse parket.