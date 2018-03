Dertiger uit Herentals verkracht jonge vrouw en laat het filmen door zijn vrienden HR

06 maart 2018

17u34

Bron: Belga 2 Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 3 jaar gevorderd tegen een dertiger uit Herentals die verdacht wordt van verkrachting. De man liet de verkrachting filmen door zijn vrienden.

De feiten speelden zich eind oktober af in de woning van de man. Het slachtoffer was een jonge vrouw die bewusteloos was geraakt door overmatig drank- en drugsgebruik. Terwijl zij roerloos op de grond lag, stelde de man allerlei seksuele handelingen met haar. Op de beelden die werden gemaakt, is te horen hoe verscheidene vrienden er op staan te kijken. Zij stonden mee terecht voor de correctionele rechtbank wegens schuldig verzuim.

Per toeval ontdekt

De beelden van de verkrachting werden in het kader van een ander onderzoek slechts per toeval ontdekt op de gsm van een vriend die de verkrachting had gefilmd. De rechter doet uitspraak op 20 maart.