Dertiger rijdt in op agenten en breekt al vluchtend z'n been: 16 maanden cel

Birger Vandael

02 juli 2018

16u14

Bron: Eigen berichtgeving 2 De Hasseltse rechtbank heeft een 32-jarige man uit Ham veroordeeld tot 16 maanden met uitstel voor het inrijden op twee politieagenten, die hem op 8 januari 2016 voor een controle wilden tegenhouden in Tessenderlo. De agenten konden nog net op tijd aan de kant springen. Na een dolle vlucht kwam de man uiteindelijk ten val in een bos en brak hij zijn been op meerdere plaatsen.

Rond 21.50 uur die avond merkte een agent in de Diesterstraat het ronkend geluid van een Subaru op. Hij zag achter het stuur een opgewonden man en toen hij hem wilde aanspreken, nam die aan hoge snelheid de vlucht. Even later dook de man opnieuw op en reed hij in de richting van de Markt. Daar was een politieploeg van zone Beringen – Ham –Tessenderlo bezig met een controle. “Ze wilden zich zo opstellen dat beklaagde moest stoppen, maar in plaats daarvan dook die in een klein gat tussen de wagens en een boom. Een schot richting de linkervoorband mocht niet baten", verklaarde de procureur.

De man uit Ham reed zich tijdens zijn verdere vlucht vast in de modder, maar zette te voet zijn rit verder. Tot hij ten val kwam in het bos en daarbij zware verwondingen opliep. Het was bijgevolg een simpel klusje om hem eindelijk te arresteren. "Zijn onderbeen en bovenbeen waren gebroken, zijn knie was verbrijzeld. Toen hij ondervraagd werd, was hij nog maar enkele tellen uit narcose. Er wachten hem nu nog steeds enkele operaties”, aldus zijn advocaat.

Geen rijbewijs

Beklaagde had die dag cannabis gebruikt, vier halve liters bier gedronken en was niet in het bezit van een rijbewijs. Volgens de burgerlijke partij ging het om poging tot doodslag, de verdediging sprak van gewapende weerspannigheid, waarbij de voertuig het wapen was. De man sukkelt nog steeds heel erg met zijn been na de feiten en kwam op krukken naar de rechtbank. "Ik was bang en raakte in paniek. Sinds de feiten is alles anders: ik kan nog steeds niet terug aan de slag als schilder."

Mijn cliënten keken de dood in de ogen Advocaat van agenten

Volgens de burgerlijke partij is het een wonder dat iedereen voor de rechter kon staan. "Mijn cliënten keken de dood in de ogen", aldus de raadsman van twee agenten. Die krijgen als slachtoffer 1.740 en 1.240 euro.