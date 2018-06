Dertiger riep "ik ga je mollen" en steekt broer bijna dood kv

25 juni 2018

17u02

Bron: Belga 0 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vandaag een 36-jarige man uit Houthalen veroordeeld tot 8 jaar cel voor moordpoging op zijn broer. Op 5 februari 2018 gaf hij zijn 39-jarige broer een bijna fatale messteek. De man zit sinds de feiten in hechtenis.

De rechtbank oordeelde dat beklaagde wel degelijk de intentie tot doden had en dat hij met voorbedachten rade te werk was gegaan. Na een eerste dispuut was hij naar zijn schoonzus gelopen om te laten weten dat ze haar man moest verwittigen. Bij het terugkeren riep hij dat hij zijn broer ging mollen en hem wilde vermoorden. Tussen die uitspraken en het daadwerkelijk uithalen met het mes verliepen enkele minuten.

De politie van de zone CARMA kreeg maandagnamiddag 5 februari melding vanuit de spoedafdeling van het ziekenhuis van Heusden-Zolder dat er iemand met een zware steekwonde was binnengebracht. De man verkeerde in kritieke toestand. Na de nodige zorgen stabiliseerde zijn toestand. De steekpartij was het gevolg van een familieruzie in een woning aan de Ahornstraat in Houthalen.

"Junkie"

De politie kon de verdachte op de dag zelf arresteren. Beklaagde en slachtoffer waren bezig om een keuken te renoveren in het ouderlijke huis. De oudere broer zou zijn jongere broer voor "junkie" hebben uitgemaakt.

De messteek van tien tot twaalf minuten centimeter diep in de linkerzij had levensgevaarlijke kwetsuren tot gevolg. Het slachtoffer verloor zijn milt en een deel van de alvleesklier. Daardoor heeft hij een verhoogd risico op verminderde weerstand bij ernstige infecties.

Strafblad

Het openbare ministerie verwees naar het strafregister van de 36-jarige man, die in 2001 twee jaar cel kreeg voor een diefstal met geweld en in 2010 veroordeeld werd voor een opzettelijke brandstichting door een molotovcocktail naar een wagen te gooien in het kader van een drugsconflict. In 2017 kreeg hij nog een werkstraf van 150 uren voor het bedreigen van iemand die hem hielp inzake zijn collectieve schuldenregeling.

De verdediging betwistte de intentie tot doden en de voorbedachtheid, maar de rechtbank oordeelde anders. "Ik ben een goede vader voor mijn vier kinderen. Het had nooit mogen gebeuren. Ik smeek u vooral om genade, " zei de beklaagde vorige week op zijn proces. Het slachtoffer en zijn zeven andere broers wilden zich in stilzwijgen hullen omdat hun ouders, die in Marokko op vakantie waren, het niet mochten weten.