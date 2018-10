Dertiger randt vriendin aan en probeert haar te verstikken: 3 jaar cel mvdb

22 oktober 2018

14u35

Bron: Belga 0 Omdat hij zijn vriendin misbruikte en mishandelde, is Joachim D.G. (33) uit Erpe-Mere door de Dendermondse strafrechtbank veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

In mei dit jaar kreeg de partner van D.G. het serieus te verduren. Ze werd verschillende keren geslagen door de beklaagde. Die probeerde haar ook een paar keer te verstikken, onder andere door kussens tegen haar gezicht te duwen en haar onder water te houden in bad. Hij trok haar ook bij haar haren en ze kreeg slagen met een smartphone.



Het slachtoffer diende uiteindelijk een klacht in tegen haar agressor. Die zit sindsdien in de gevangenis. De man ontkende de verkrachting, maar gaf wel toe dat er "schermutselingen waren als gevolg van vele ruzies".