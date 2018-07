Dertiger op klaarlichte dag neergestoken op straat in Niel sam

16 juli 2018

18u10

Bron: belga 42 In de Boomsestraat in Niel is na de middag een man neergestoken aan een woning. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De verdachte vluchtte weg op zijn motor, maar kon gearresteerd worden in het Antwerpse Hoboken.

"Volgens de eerste informatie wilde de verdachte rond 15.30 uur binnengaan in de woning, maar werd hij door het slachtoffer tegengehouden. De verdachte ging vervolgens naar zijn motor en pakte daar een voorwerp, waarschijnlijk een schroevendraaier, waarmee hij het slachtoffer in de keel stak", zegt parketwoordvoerder Ken Witpas.

Vlucht

Het slachtoffer, met geboortejaar 1980, werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte vluchtte weg op zijn motor en werd opgespoord. De 32-jarige man werd even later opgepakt op de Kioskplaats in Hoboken.

Aanleiding

Wat de aanleiding voor de steekpartij was, is nog niet duidelijk. Er wordt enerzijds gezegd dat de verdachte de woning wilde betreden, omdat hij ruzie had met zijn (ex-)vriendin die daar binnen zat. Anderzijds zou het motief ook een ruzie over drugs kunnen zijn.