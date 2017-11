Dertiger om het leven gekomen na zware klap in Peer

Bij een verkeersongeval in Grote-Brogel bij Peer is zaterdagochtend een automobilist om het leven gekomen. De dodelijke klap gebeurde rond 1 uur op het kruispunt van de Lillerbaan met de Martensstraat. Om een onbekende reden verloor de persoon de controle over het stuur van zijn wagen, waarna het voertuig tegen een vijftal bomen botste aan de rechterkant van de rijbaan.