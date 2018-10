Dertiger levenslang invalide na slag op Open Air Party "Mijn broer wordt nooit meer beter" Redactie

01 oktober 2018

Acht jaar geleden veranderde het leven van Davy Kruse (39) voor altijd na een fatale klap tijdens een ruzie op de Open Air Party in Lanaken. Getuigen zagen hoe de dertiger uit Maastricht steil achterover viel als een plank en hoorden zijn schedel kraken. Met een hersenbloeding en een schedelbreuk vocht hij vier maanden lang voor zijn leven. Hij overleefde maar is blijvend gehandicapt. K.S. (29), die de slag uitdeelde, riskeert 30 maanden cel en een zware schadevergoeding. “Ach het gaat nog niet zozeer over de straf,” getuigde de zus van Davy Kruse gisteren in tranen. “Mijn broer wordt nooit meer beter.”

De rechtszaak tegen K.S. (29) uit Lanaken werd al in 2015 door de correctionele rechtbank in Tongeren behandeld maar er werd toen bijkomend deskundig onderzoek gevraagd. Davy Kruse was tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis ook uit zijn bed gevallen en de aangestelde deskundige moest uitzoeken of het zware hersenletsel dat Davy Kruse opliep ook niet (gedeeltelijk) aan die val kon te wijten zijn. Nu, acht jaar na de fatale 1 augustus 2010, blijkt dat de blijvende handicap van de dertiger wel degelijk te wijten is aan de slag of de kopstoot op de fuif. Gisteren kwam Davy Kruse, met de hand steunend op de schouder van zijn vader, samen met zijn moeder en zus naar de rechtbank. “Hij is levenslang afhankelijk van hulp en zal nooit meer zelfstandig kunnen functioneren,” beschreef Paul Engelen, de advocaat van de familie Kruse. “En dat enkel en alleen door de slagen, en in het bijzonder de kopstoot waardoor Davy als een plank achterover viel. Hij heeft zes uur per dag hulp nodig. Nu doen zijn ouders dat nog en helpt ook zijn zus dagelijks mee. Zij kunnen nu nog beroep doen op een extra uitkering van de ziekteverzekeraar in Nederland, maar dat kan in de toekomst wegvallen en daarom moet ik hiervoor voorbehoud maken.” De advocaat vorderde eerder al een schadevergoeding van 694.000 euro. “Het leven van Davy is volledig veranderd. Voor de feiten had hij een relatie van vier jaar met zijn ex-verloofde, die een jaar na de feiten stuk liep. Nu woont hij permanent bij zijn ouders. Voor die feiten had Davy twee jobs. Hij werkte als schoonmaker in een klas en hij werkte in het taxibedrijf van zijn vader. Ook voor zijn pensioenrechten moet ik voorbehoud maken.” Vader Kruse had een eigen taxibedrijf maar gaf zijn werk op om zijn zoon te kunnen helpen. Voor elk van de ouders vroeg Engelen een schadevergoeding van 25.000 euro. “Het leven van die mensen is ook compleet veranderd. En niet in de positieve zin. Vroeger hadden zij alle bewegingsvrijheid, nu niet meer. Ze doen dat met alle liefde die ze hebben voor Davy maar ze staan ermee op en ze gaan ermee slapen. Iedere dag en op ieder moment is die zorg er.” Ook voor de zus van Davy vroeg de advocaat een schadevergoeding. Toen de rechter zus M. vroeg of ze zelf nog iets wilde zeggen, werd ze overmand door verdriet. “Het gaat nog niet zozeer over over de straf, mijn broer wordt nooit meer beter,” snikte ze, getroost door haar vader. Gino Houbrechts, de advocaat van beklaagde K.S. hield zijn pleidooi kort. “Als we het over een zaak eens mogen zijn, dan is het dat die gevolgen door niemand gewild zijn. Hij benadrukte nog dat het niet door toedoen van zijn cliënt was dat de zaak nu al acht jaar aansleept. K.S. zelf, die ook persoonlijk aanwezig was in de rechtbank, benadrukte zijn spijt. “Dit heeft niemand gewild, zeker ik niet,” getuigde hij. “Ik kan alleen maar mijn spijt uitdrukken maar ik weet niet of dat aanvaard zal worden. Ik kan het ook allemaal niet omschrijven omdat hier gewoon geen woorden voor zijn, zo erg is dit.” Op 29 oktober velt de rechtbank vonnis in de zaak.