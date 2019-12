Dertiger krijgt werkstraf omdat hij racistische ‘Hitler-grappen’ deelde op Facebook

12 december 2019

Een dertiger is door de correctionele rechtbank van Neufchâteau veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur omdat hij op zijn Facebookpagina ‘grappen’ had geplaatst over de misdaden van de nazi's en over racistische thema's. Als hij de sanctie niet uitvoert, moet hij zes maanden naar de cel.