Dertiger krijgt jaar cel voor naaktfoto's van minderjarige chatvriendinnen SVM

16u45

Bron: Belga 0 Thinkstock De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 33-jarige man uit Hasselt veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel voor de helft en 3.000 euro effectieve boete wegens zedenfeiten met minderjarigen en het bezit van kinderporno. Hij had met twee meisjes van 16 en 17 jaar seksueel getinte chatgesprekken gevoerd en hen achter naaktfoto's gevraagd. Aan het uitstel voor de helft van de celstraf zijn voorwaarden gekoppeld. De dertiger moet in therapie gaan voor zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De feiten speelden zich af tussen 2013 en 2015. Via een onderzoek van het Leuvense gerecht naar kinderporno werden zijn gsm en laptop in beslag genomen. Daarop werden seksueel getinte chatgesprekken met de minderjarige meisjes en naaktfoto's teruggevonden. De dertiger sprak ook effectief met de zestienjarige af. Zo ontstond er min of meer een relatie. Hij had een foto van haar naar een kennis doorgestuurd. Het zestienjarige meisje had hem ook een filmpje met seksuele handelingen bezorgd.

Bijna tien jaar geleden had hij van de raadkamer voor gelijkaardige feiten al eens een probatie-opschorting gekregen , maar naar eigen zeggen was hij hervallen. De man is momenteel in behandeling en ziet ook in dat dat nodig is. Hij is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Aan het jongste slachtoffer en haar ouders moet hij 2.830 euro schadevergoeding betalen.