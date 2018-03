Dertiger krijgt dertig maanden effectief voor zedenfeiten met minderjarige jongens SVM

02 maart 2018

17u15

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 32-jarige Nederlander uit Almere veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan dertig maanden effectief. Hij had met zes minderjarige jongens seksueel getinte chatgesprekken gevoerd. Met één van hen had hij ook seksuele betrekkingen in zijn auto. De dertiger moet zich laten behandelen en kreeg een contactverbod met minderjarigen opgelegd.

De beklaagde had via Facebook contact gezocht met tienerjongens. Hij gebruikte een valse naam en deed zich jonger voor dan hij was. Er werden naaktfoto's uitgewisseld en hij vroeg hen om zich naakt voor de webcam te tonen en seksuele handelingen te verrichten. De beklaagde stuurde bij verschillende slachtoffers ook aan op een ontmoeting.

Met een jongen van 13 kwam het op 28 november 2016 ook effectief tot een afspraak. De dertiger pikte het slachtoffer na school op in zijn auto en parkeerde iets verderop, waar ze seksuele betrekkingen hadden.

Aan het licht gekomen dankzij zus

De feiten kwamen kort daarna aan het licht: de zus van de jongen had een chatgesprek gezien en lichtte haar ouders in. De vader deed aangifte en de politie kon de beklaagde arresteren toen hij opnieuw met de jongen had afgesproken. Alleen kwam toen niet de tiener, maar wel de politie opdagen.

Uit nazicht van het Facebookprofiel van de beklaagde bleek dat hij met nog vijf andere tienerjongens seksueel getinte gesprekken had gevoerd. Ook in Nederland maakte hij slachtoffers. Hij bekende dat hij met een vijftiental jongens videochats had gehad, daarbij werd er gemasturbeerd en geslachtsdelen getoond. De beklaagde heeft intussen hulp gezocht en gaat zich in Nederland laten behandelen.