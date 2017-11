Dertiger komt om het leven bij verkeersongeval op R8 in Kuurne AH

06u00

Op de R8 ter hoogte van Kuurne is afgelopen nacht een Dertiger uit de regio Harelbeke – Deerlijk om het leven gekomen. De man was omstreeks 1.20 uur onderweg met zijn BMW Cabrio en reed op de R8 in de richting van Kuurne toen het bij het stuk dat naar beneden gaat, mis ging.

Om onduidelijke redenen verloor het slachtoffer de controle over het stuur, raakte een verkeersbord en ging aan het tuimelen in de graskant. De BMW kwam uiteindelijk met een smak op zijn dak terecht in de tegenovergestelde richting. Voorbijgangers die de auto zagen liggen, verwittigden de hulpdiensten. De MUG-arts die ter plaatse kwam, stelde meteen vast dat het slachtoffer overleden was. Voor de man kon geen hulp meer baten. Door het ongeval was De R8 in de richting van Kuurne urenlang volledig afgesloten voor het verkeer.

