Dertiger komt om het leven bij verkeersongeval in Hoei KVDS

18 augustus 2019

12u02

Bron: Belga 0 Binnenland In Hoei, in de provincie Luik, is zaterdagavond een dertiger om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N66. Dat is vernomen bij waarnemend burgemeester Jacques Mouton.

Om een nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder, die uit Hoei afkomstig is, omstreeks 19 uur de controle over zijn stuur. Hij kwam in de garage van een woning terecht. De man overleed aan zijn verwondingen.





Na het ongeval moest het gebouw wegens instortingsgevaar worden gestut.