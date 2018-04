Dertiger in Essen opgepakt wegens plan aanslag op Turkse consulaat Rotterdam mvdb

16 april 2018

15u16

Bron: AD.nl 1 De Nederlandse politie heeft vandaag vier Marokkaans-Nederlandse mannen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij een plan om een aanslag te plegen op het Turkse consulaat in Rotterdam. Drie arrestaties werden verricht in de aan België grenzende provincie Noord-Brabant, een 39-jarige man werd op verzoek van het Nederlandse Landelijk Parket aangehouden in zijn verblijfplaats Essen (provincie Antwerpen).

De andere verdachten zijn twee broers van 29 en 26 jaar en een 37-jarige man. De broers werden opgepakt in de gemeente Oudenbosch, de dertiger in Roosendaal, de stad vlak over de grens met ons land.

De mannen zijn in beeld gekomen in een onderzoek naar een geluidsfragment uit het najaar van 2016 dat de Nederlandse geheime dienst AIVD in 2017 beschikbaar stelde aan het Openbaar Ministerie (OM) in een ander onderzoek. Dat richtte zich op de Rotterdammer Jaouad A. die in een kelderbox een kalasjnikov-aanvalswapen met munitie en een grote hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk had liggen.

Het geluidsfragment, dat werd afgeluisterd door de AIVD ergens in Noord-Brabant, is een opname van een gesprek waaraan de verdachte in de Rotterdamse zaak en een aantal van de vandaag aangehouden mannen deelnamen. In het afgeluisterde fragment wordt gesproken over een mogelijke aanslag op het Turkse consulaat.

Tegen de man uit Rotterdam eiste het OM vorig jaar een gevangenisstraf van 8 jaar. De rechtbank veroordeelde hem in november 2017 tot 4 jaar cel omdat ze ervan overtuigd was dat A. een aanslag "met een aanzienlijk aantal slachtoffers aan het voorbereiden was". Maar die plannen waren nog niet concreet genoeg voor een hogere straf. Het door het OM ingestelde hoger beroep wordt binnenkort behandeld.

"Ik kan gewoon iets naar binnen gooien"

In de rechtszaak tegen Jaoaud A. werd het betreffende geluidsfragment niet afgespeeld, maar wel uitgebreid besproken. Volgens de rechtbank zegt A. er in: "Het is 500m lopen, de Turkse ambassade, daar zie ik altijd Turken naar binnen gaan, kun je zo gaan schieten of iets naar binnen gooien. Kan ik gewoon doen, maar die mensen daarbinnen zijn wel moslims." A. woonde in die tijd in de buurt van het Turkse consulaat.

Volgens A. werden die citaten in de rechtszaak uit hun verband gerukt. "Het was een gesprek met vrienden." Dat gesprek zou hypothetisch zijn geweest en zijn gegaan over de vraag of een terreurgroep bij een aanslag onschuldige slachtoffers mag maken. Jaouad zei tijdens de rechtszaak tegen hem in november vorig jaar: "Ik wijs er in dat gesprek steeds op dat je geen onschuldige slachtoffers mag maken."

Volgens de rechtbank zei hij echter ook 'liever voor die Hollanders te kiezen' in de discussie over wie slachtoffer mogen worden.

Antwerpen

Bij de doorzoeking van drie woningen in Oudenbosch en Roosendaal en een loods in het dorp Sprundel en twee woningen in Essen en Antwerpen is beslag gelegd op onder andere digitale gegevensdragers. Ook zijn drie auto’s in beslag genomen.

In de woning in Roosendaal ontdekte de politie op zolder een hennepkwekerij met meer dan 100 planten. Er zijn bij de doorzoekingen geen wapens of explosieven aangetroffen.

De in Nederland aangehouden verdachten worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte die in België is aangehouden wordt overgeleverd aan Nederland. Het onderzoek richt zich op voorbereidingen en training voor terrorisme en ook opruiing tot terrorisme door het verspreiden van gewelddadig jihadisme via social media.

In het onderzoek wordt door de Nederlandse politie- en justitiediensten samengewerkt met het Federaal Parket in Brussel en de Federale Gerechtelijke Politie in Antwerpen.

Jimmy F.

In de rechtszaak tegen Jaouad A. speelde ook een andere Brabander nog een rol: Jimmy F. Dat is de 22-jarige 'terroristenjager' uit Zevenbergen die in augustus vorig jaar voor grote commotie zorgde rond de Maassilo in Rotterdam. De terreurdreiging daar bleek op een misverstand te berusten, F. deed zich online voor als terrorist, maar dat was juist om 'echte' terroristen te vinden. In zijn verhoren bij de politie gaf hij onder meer aan dat hij in contact stond met de geheime dienst en dat hij het was geweest die de dienst op het spoor van Jaouad A. had gezet. Dat werd door Jaouad zelf en het Openbaar Ministerie overigens ontkend.